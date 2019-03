Kotimaa

70-vuotiasta miestä epäillään vuosia jatkuneesta lasten hyväksikäytöstä Joensuussa

70-vuotiasta miestä epäillään vuosia jatkuneesta lasten hyväksikäytöstä Joensuussa 20.3. 14:49

70-vuotiasta miestä epäillään useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Joensuussa.

Poliisin mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosien 2001 ja 2017 välillä. Epäiltyjä uhreja on kolme ja he ovat lähisukulaisia keskenään. Sittemmin kaksi heistä on jo täyttänyt 18 vuotta.



Poliisin mukaan 70-vuotias epäilty on kuulunut uhrien lähipiiriin, mutta asian arkaluonteisuuden takia epäillyn ja uhrien yhteyksistä ei voida kertoa enempää. Rikosten epäillään tapahtuneen miehen kotona.



Poliisi epäilee miestä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asia etenee seuraavaksi syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.