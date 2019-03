Yle poisti Areenasta suositun lastenohjelman jakson, jossa imitoitiin riisihattuisia kiinalaisia – Ohjelman tuottaja IS:lle: ”Ilmaisu ei vastaa tätä päivää”

Kotimaa

Yle poisti Areenasta suositun lastenohjelman jakson, jossa imitoitiin riisihattuisia kiinalaisia – Ohjelman tu

Yle poisti Areenastaan yhden lastenohjelman jakson, jossa musikantit toimivat lauluoppaina iloisten lasten kanssa.Yle Areenan ohjelmatiedoissa Muista laulaa -ohjelman Huangho-joella-jakso esiteltiin näin: Hyppää laulukyytiin! Musikantit Soili Perkiö https://www.is.fi/haku/?query=soili+perkio ja Satu Sopanen https://www.is.fi/haku/?query=satu+sopanen toimivat lauluoppaina iloisten lasten kanssa. Muista sinäkin laulaa: Huangho-joella!IS kysyi Pikku Kakkosen vastaavalta tuottajalta, oliko katsojilta tullut esimerkiksi kielteistä palautetta ohjelman tavasta esittää kiinalaiset tai oliko ohjelmassa teknisiä ongelmia.– Ei ole kyse ohjelman teknisistä ongelmista. Kyseinen jakso on poistettavien listalla. Teemme läpileikkausta siitä, mitkä ohjelmat ovat vanhentuneet. Tämä on normaalia toimintaa, Pikku Kakkosen vastaava tuottaja Teija Ryösä https://www.is.fi/haku/?query=teija+ryosa kertoo Ilta-Sanomille.– Ohjelmilla on tietty käyttöikä, ja poistettavien listalla oleva Muista laulaa, Huangho-joella-jakson ilmaisu ei vastaa tätä päivää, hän kertoo.

TV2:n lastenohjelmissa ja Lasten Areenassa Herra Heinämäessä jo vuosia esiintynyt intiaanihahmohan poistettiin vuonna 2018. Oliko Muista laulaa, Huangho-joella-jaksossa samantapaisia ongelmia?

Herra Heinämäen sulkapäähinettä käyttänyt intiaani jäi pois





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005660804.html

– Ei ollut. Päätös tehtiin eri kriteerein. Huangho-joella-jakson ilmaisu ei vastaa tätä päivää. Herra Heinämäen asiassa taas oli kyse stereotyyppisesti käyttäytyvästä menneen ajan jäänteestä, joka kohdistui tiettyyn kansanosaan, Ryösä kertoo.Muutoksia on tehty ennenkin lastenohjelmien näkymisessä Yle Areenassa. Yleisradio päätti keväällä 2018 poistaa TV2:n lastenohjelmissa ja Lasten Areenassa jo vuosia esiintyneen intiaanihahmon.Tv-katsojia harmitti tuolloin, että suosittu ohjelma poistui. Herra Heinämäki oli lukijoiden mukaan ollut yksi parhaista lastenohjelmista.– Tähänkö on tultu... Meillä leikitään intiaaneja ja hypitään leikkinuotion ympärillä jatkossakin, kommentoi nimimerkki Nyyh suri huhtikuussa 2018.