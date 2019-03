Kotimaa

Safariyrityksen osuutta moottori­kelkka­turmaan selvitetään ensi kertaa – turisti loukkaantui vakavasti

Lapin poliisi on aloittanut ensi kertaa tutkinnan siitä, mikä on safariyrityksen vastuu moottorikelkkaonnettomuudessa.

Tutkittavana on viime vuonna moottorikelkkasafarilla sattunut tapaus. Kokemattoman moottorikelkkakuskin kyydissä ollut matkustaja loukkaantui vakavasti, kun kuski menetti moottorikelkan hallinnan. Sekä kuski että matkustaja olivat ulkomaalaisia turisteja.Poliisi tutkii, rikkoiko safariyritys kuluttajansuojalakia. Poliisin mukaan tapaus on tärkeä, koska ohjatuilla moottorikelkkasafareilla sattuu Lapissa suuri määrä loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia.Poliisi epäilee lisäksi kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Turma on tutkittavana myös onnettomuustutkintalautakunnalla.