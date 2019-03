IS Kylässä: Täällä vain harva on päässyt käymään – apokalyptisen kellertävän yötaivaan alta paljastuu tomaattien valtakunta

Kotimaa

IS Kylässä: Täällä vain harva on päässyt käymään – apokalyptisen kellertävän yötaivaan alta paljastuu tomaatti





IS kylässä

Oheisella videolla ISTV tutustuu Närpiön punaiseen kultaan eli jättimäiseen tommaattitarhaan.





Kellertävänpunainen yötaivas

Tarkat turvatoimet pöpöjen varalta





Nyt 10 000 neliötä, kohta 15 000





Maahanmuuttajat töihin ja sopeutumaan





Pieni, mutta pippurinen tila