Kotimaa

Helsingin Haagassa vakava huoneistopalo – potilaita ainakin kaksi, savua levinnyt ympäristöön 19.3. 17:55

Rakennuspalo Palohuoneisto sijaitsee talon ylimmässä kerroksessa.

Helsingin Haagassa sammutetaan kerrostalon huoneistopaloa, josta on levinnyt savua myös ympäristöön. Hätäkeskus sai tiedon Steniuksenkadulla syttyneestä tulipalosta ennen kello 17:ää.



Palo on aiheuttanut henkilövahinkoja. Poliisin mukaan paikalta on kuljetettu sairaalahoitoon kaksi vammoja saanutta. Pelastuslaitoksen alustavien tietojen mukaan potilaita olisi kolme.



Päivystävä palomestari luonnehti paloa vakavaksi. Poliisin mukaan palohuoneisto sijaitsee talon ylimmässä kerroksessa.



Tulen syttymissyy ei ollut viranomaisten tiedossa ennen kello 18:aa.