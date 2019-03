Kotimaa

19-vuotias nainen kuuli koputuksen Jyväskylän Sokoksen vessassa – kun hän avasi oven, alkoi raju piina

hovioikeus on ottanut kantaa siihen, onko rikottu lasipullo teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline.Ei ole.Ratkaisu syntyi äänestyksen tuloksena, sillä vain yksi asiaa puntaroineista hovioikeudenneuvoksista katsoi, että rikottu pullo pitäisi luokitella teräaseeksi. Kaksi muuta hovioikeudenneuvosta otti asiaan lievemmän kannan.Linjaus tarkoitti sitä, että Jyväskylän Sokoksen vessassa viime vuoden toukokuussa tapahtunut ryöstö ei ollut törkeä, sillä tekijät – kaksi teini-ikäistä tyttöä – eivät uhkailleet uhria teräaseella.Molemmilla tekijöillä oli kädessään rikottu olutpullo, jonka rikkonaista osaa he osoittivat kohti uhria pienessä, suljetussa wc-tilassa. Kaksikko sai uhrin luovuttamaan tekijöille puhelimensa ja pankkikorttinsa. Uhri kertoi myös pankkikorttinsa tunnusluvun sekä puhelimen suojakoodin.aikana 19- ja 17-vuotiaat tekijät uhkasivat uhria tappamisella, jos tämä ei luovuta omaisuuttaan tai jos tämä kertoo tapahtuneesta jollekulle.Uhri sai lasipullosta sormeensa pinnallisen, runsaasti verta vuotaneen haavan. Tekijät jäivät pian kiinni, mutta ryöstettyä omaisuutta ei ole löydetty.Eri mieltä ollut hovioikeudenneuvos olisi passittanut täysi-ikäisen ryöstäjän vankilaan kahdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi törkeästä ryöstöstä. Alaikäiselle hän olisi tuominnut vuoden ehdollista vankeutta.– Rikotulle lasipullolle ei voida kuvitella muuta käyttötarkoitusta kuin toisen uhkaaminen tai vahingoittaminen. Näin ollen rikottu lasipullo on ase, erimielinen hovioikeudenneuvos linjasi lausunnossaan.eivät tunteneet uhriaan entuudestaan. 19-vuotias ryöstäjä on jyväskyläinen, 17-vuotias on kotoisin Porista.19-vuotias syyllistyi kiinnioton yhteydessä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Lisäksi hänet tuomittiin huhtikuussa tapahtuneesta pahoinpitelystä ja lievästä petoksesta.Tuomioksi tuli vuosi ja kymmenen kuukautta ehdollista vankeutta. Ryöstön lisäksi myös lievään petokseen syyllistynyt 17-vuotias sai alaikäisenä tasan vuoden ehdollista.Kaksikko joutuu korvaamaan uhrilleen henkisestä kärsimyksestä 2 500 euroa, ansionmenetyksestä 80 euroa, kadonneesta matkapuhelimesta 150 euroa ja pankkikortin uusimisesta 10 euroa. Uhrin oikeudenkäyntikuluista ryöstäjille tuli 2 170 euron lasku.tapahtui arki-iltana hieman ennen kello 19:ää. Uhri oli 19-vuotias jyväskyläläisnainen, joka oli mennyt asioille kaupungin keskustassa sijaitsevan tavaratalon wc-tiloihin.Esitutkinnassa paljastui, että teossa oli taustalla suunnitelmallisuutta.– (19-vuotias) tais sanoa, että katsotaan joku rikkaamman näköinen henkilö ja ryöstetään se, 17-vuotias kertoi poliisille.Tekijöillä oli mukanaan pohjaosastaan rikotut olutpullot. Molemmat pullot olivat sahalaitaisia. Toisessa pullossa oli lisäksi pidempi terävä uloke.Kun tekijät huomasivat sopivan, paremmin pukeutuneen uhrin, he menivät vessaan tämän perässä. Uhri oli lukitussa wc-kopissaan, kun kaksikko koputti oveen ja kehotti tätä kiirehtimään pois. Uhri avasi lopulta oven, jolloin tekijät työnsivät hänet takaisin kopin perille ja ryhtyivät uhkailemaan.kaupunkia arki-iltana tapahtunut ryöstö tuli juuri ylioppilasjuhliinsa valmistautumassa olleelle uhrille täytenä sokkina. Juhlat kolme päivää myöhemmin saatiin kuitenkin pidettyä.