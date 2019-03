Kotimaa

Kaksi elinkautisvankia vapauteen – toinen murhasi ryyppykaverin Mikkelissä, toinen avopuolison Ruotsissa

Kaksi elinkautisvankia pääsee vapauteen Helsingin hovioikeuden tiistaina antamilla päätöksillä. Toinen vapauteen pääsevä mies murhasi ryyppyporukassa Mikkelissä vuonna 2000. Toinen sai vuonna 2007 Ruotsissa tuomion avopuolisonsa murhasta.Mikkelin murhaaja pääsee vapaaksi, vaikka Rikosseuraamuslaitos (Rise) vastusti vapauttamista lausunnossaan. Vapauttamispäivä on 1. huhtikuuta 2020, jolloin mies on istunut tuomiotaan 19 vuotta ja viisi kuukautta.Se ylittää selvästi keskimääräisen elinkautisen mitan. Mies on vapautuessaan 48-vuotias.Hovioikeuden mukaan vapauttamista vastaan puhuivat elinkautiseen johtaneen teon luonne ja se, että mies on syyllistynyt uusiin rikoksiin vankeusaikanaan.Vapauttamista puoltavia seikkoja olivat hovioikeuden mukaan keskimääräistä merkittävästi pidempi vankeusaika, rangaistusajan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden eteneminen ja osittainen toteuttaminen sekä miehen osallistuminen rikostaustaisten tukijärjestön KRIS-Pohjois-Karjala ry:n toimintaan.Vapauteen pääsevä mies surmasi rikoskumppaninsa kanssa nuoren miehen erityisen raa’alla ja julmalla tavalla Mikkelissä marraskuussa 2000. Uhri oli hänelle entuudestaan tuntematon. Tekijät olivat käyttäneet alkoholia ja lääkkeitä.Henkirikos tapahtui omakotitalossa, jossa oli koolla useamman miehen ryyppyporukka. Miehet viiltelivät, potkivat ja löivät uhriaan muun muassa voimailuvälineen vetotangolla. Lopulta uhri kuristettiin kuoliaaksi imurin sähköjohdolla.Tuomio tuli murhasta. Rikoskumppani on jo vapaudessa. Hän pääsi vapaaksi vuosi sitten runsaat 17 vuotta istuttuaan.hovioikeuden tiistaina vapauttama mies tuomittiin murhasta Svean hovioikeudessa joulukuussa 2007. Hänen vapauttamistaan Rise puolsi siinä vaiheessa, kun rangaistusta on suoritettu 13 vuotta.Mies oli surmannut avopuolisonsa lyömällä uhria veitsellä ainakin kuusikymmentä pisto- ja viiltohaavaa tai -vammaa aiheuttaen eri puolille kehoa.Tämän miehen vapauttamista puolsi hovioikeuden mukaan hyvin sujunut vankila-aika ja sitoutuminen päihteettömyyteen. Rangaistusajan suunnitelman tavoitteet ovat kaikki edenneet tai osittain toteutuneet. Mies on kouluttautunut, osallistunut aktiivisesti vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan sekä saanut rakennettua tukiverkostoa vankilan ulkopuolelle.Vapauttamista vastaan puhui rikoksen laatu, joka tekotavaltaan osoitti tavallista suurempaa julmuutta ja raakuutta. Merkitystä oli myös sillä, että mies oli aiemminkin syyllistynyt henkirikokseen. Lisäksi vapautta vastaan puhuivat ”tietyt Psykiatrisen vankisairaalan lausunnossa esitetyt seikat”, joita hovioikeuden julkisessa selosteessa ei selitetä tarkemmin.Mies pääsee vapaaksi 1. helmikuuta 2021, jolloin hän on istunut tuomiotaan hieman yli 13,5 vuotta.