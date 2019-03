Kotimaa

Kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkautus nuijittiin läpi – toiseksi viimeisessä istunnossa

18.3. 15:39

Eduskunta hyväksyi tänään lopullisesti kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttamisen.

Järjestelmä korvataan kokonaan kansanedustajien sopeutumisrahalla, jota voi saada enintään kolmen vuoden ajan.



Kansanedustajan ura vaikuttaa sopeutumisrahan pituuteen ja suuruuteen. Sopeutumisraha olisi jatkossa vähintään 2 100 euroa kuussa. Tällaiseen minimirahaan olisi oikeutettu oltuaan kansanedustajana yhden vuoden. Nykyisin vähimmäistaso on 1 800 euroa.



Sopeutumiseläkkeitä on kritisoitu erityisesti siitä, että niissä on huomioitu kansanedustajan ansiotulot, mutta ei pääomatuloja. Lisäksi eläkettä on voinut saada aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.