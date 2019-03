Kotimaa

Miestä ammuttiin haulikolla Kristiinankaupungissa

Miestä ammuttiin haulikolla Kristiinankaupungissa 18.3. 10:15

Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta perjantaina.

Poliisin mukaan perjantaina 15.3. kello 21 jälkeen tuli hätäkeskukseen ilmoitus, jonka mukaan miestä oli ammuttu haulikolla Laidunhaantiellä Kristiinankaupungissa.



Useita poliisipartioita lähti tapahtumapaikalle. Poliisin keräämien tietojen perusteella paikkakuntalaista 26-vuotiasta miestä oli ammuttu haulikolla rivitaloyhtiön pihapiirissä. Mies oli tajuissaan ja hänet kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan.



Poliisi on ottanut rikoksesta epäillyn 41-vuotiaan miehen kiinni. Mies on kotoisin Kristiinankaupungista ja on poliisille ennestään tuttu. Hänet tullaan esittämään vangittavaksi. Tekoa tutkitaan tapon yrityksenä.



Poliisin tekninen ja taktinen tutkinta jatkuu, tarkempia tietoja rikoksesta, rikoksesta epäillystä tai uhrista ei tässä vaiheessa voida antaa julkisuuteen.