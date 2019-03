Kotimaa

Sateet jatkuvat koko maassa tänään, huomenna, ylihuomenna...

Maanantaina runsaimmat lumisateet tulevat maan itä- ja pohjoisosassa. Sadealueen jälkipuolella sade muuttuu vetisemmäksi, ja iltaa kohti maan etelä- ja keskiosassa hajanaiset vesi- tai räntäsateet runsastuvat.Sää on enimmäkseen pilvinen ja tuuli on kohtalaista ja puuskaista, laajalti etelänpuoleista, mutta Lapissa koillisenpuoleista. Päivälämpötila on 0–4 astetta, Pohjois-Lapissa 1–5 pakkasastetta.Tiistaina sää on edelleen monin paikoin pilvinen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa tulee hajanaisia vesi- tai räntäsateita, mutta myös pohjoisosassa heikot, paikalliset sateet ovat mahdollisia.Sää alkaa kuitenkin muuttua paikoin Lapissa ja länsirannikolla iltaa kohti selkeämmäksi. Tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 0–3 astetta, Pohjois-Lapissa 1–6 pakkasastetta.Keskiviikkona pilvisyys jälleen lisääntyy ja lännestä saapuu uusi matalapaine sateineen. Sadealue kulkee maan yli itään ja sateet tulevat sekä lumena että räntänä. Idässä tulee heikkoja, paikallisia lumisateita.Tuuli on enimmäkseen heikkoa, lännessä ja Lapissa etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan eteläosasta Koillismaalle asti 0–3 astetta, Etelä- ja Keski-Lapissa -2–2 astetta ja Pohjois-Lapissa -5–0 astetta.