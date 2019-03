Kotimaa

EVA: Maahanmuuttoasenteet muuttuvat pikkuhiljaa myönteisemmiksi – politiikan höllentämistä ei kuitenkaan toivo

EVA: Maahanmuuttoasenteet muuttuvat pikkuhiljaa myönteisemmiksi – politiikan höllentämistä ei kuitenkaan toivota

18.3. 6:22

Maahanmuuttoasenteet Voimakkain erotteleva tekijä on poliittinen kanta.

Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat muuttuneet 2000-luvulla hieman myönteisemmiksi, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) teettämästä tutkimuksesta. Viime kuukausina julkisuuteen tulleet epäilyt maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista eivät juuri näytä vaikuttaneet yleisiin asenteisiin.



Suomalaisten niukka enemmistö, 52 prosenttia, on kuitenkin sitä mieltä, että nykyisen suuruinen maahanmuutto on liikaa. Viime syksynä näin ajatteli 53 prosenttia vastanneista. Asenteet ovat edelleen varautuneita, eivätkä kansalaiset toivo maahanmuuttopolitiikan höllentämistä.



Voimakkain erotteleva tekijä maahanmuuttoasenteissa on poliittinen kanta. Maahanmuuttomyönteisimmät väestöryhmät ovat vihreitä, vasemmistoliittoa ja RKP:tä äänestävät. Kielteisen suhtautumisen kärjessä ovat perussuomalaisten ja sinisten äänestäjät.



Tulokset perustuvat noin 2000 ihmisen vastauksiin, ja virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Syksyn kysely toteutettiin syys-lokakuussa ja tuore kysely tammi-helmikuun vaihteessa. Aineiston on käsitellyt Yhdyskuntatutkimus Oy.