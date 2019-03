Kotimaa

Loimaalla suuri tuli­palo: sadan neliön linja-autohalli tuhoutui täysin

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Loimaan kaupungissa oli sunnuntai-illalla käynnissä suuri sammutustehtävä.Päivystävän palomestarin mukaan Loimaan Metsämaantiellä oli linja-autohalli tulessa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hieman ennen iltakymmentä.– Alkutietojen perusteella linja-autohalli oli ilmiliekeissä, päivystävä palomestari kertoi IS:lle kello 22.35.Pelastuslaitos tiedotti kello 22.45, että palo on saatu sammumaan. Kohteessa oli linja-auto ja noin sadan neliön kokoinen avonainen hallirakennus.Klo 23.00 palon leviäminen oli jo saatu estettyä ja palanut linja-auto sammutettua. Linja-autohalli tuhoutui palossa täysin. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja.– Tältä osin tehtävä on meidän hallinnassa. Tilanne näyttää erittäin hyvältä, päivystävä palomestari kertoi.Syy tulipalon syttymiselle on epäselvä.Tulipalopaikalla on edelleen joitain pelastusyksiköitä. Palaneen rakennuksen ympäristössä on myös asuinrakennuksia, joille ei koitunut tulipalosta haittaa.