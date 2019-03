Kotimaa

”Paskalaki” uhkaa levitä käsiin – ympäristöjohtaja: mökkiläisten joukossa muhii kapina

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mökkiläiset: asetus on liian ankara

Viime hetket lähestyvät

Kesämökkien myynnissä ei näy





Mitä käy, jos jättää tekemättä?