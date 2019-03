Kotimaa

Ilmaston­muutos oli nuorten ykkös­huoli nuotiolla Pöytyällä – ”Se täytyy pysäyttää – olen kyllästynyt pelkkään









IS pääsi

ISTV näytti keskustelun suorana lähetyksenä. Voit katsoa tallenteen yllä olevasta videoikkunasta.





He

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Iäkkäämpien





Abiturientti