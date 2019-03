Kotimaa

Tilasto paljastaa totuuden nykynuorten päihteiden käytöstä – huima muutos muutamassa vuosikymmenessä

Jotkut

muistelevat, että ennen nuoret olivat hyväkäytöksisiä, eivät notkuneet ”kylillä”, eivätkä varsinkaan juoneet kaljaa. Tilastojen valossa totuus on ihan toinen.Nuoret ovat muutamassa vuosikymmenessä muuttuneet paljon. Ehkäpä suurin muutos on tapahtunut nuorten terveydentilassa.Nykynuoriso tulee elämään vuosia enemmän kuin heidän vanhempansa. Vuonna 1977 syntyneen miehen elinajanodote on 68 vuotta. Nyt hänen 30 vuotta myöhemmin syntynyt poikansa elää todennäköisesti lähes 79-vuotiaaksi. Samoin tytöillä: 1977 syntyneen naisen voi odottaa elävän 77-vuotiaaksi, nyt kaksivuotias tyttö elää arviolta yli 84-vuotiaaksi.Terveydentilaan vaikuttaa myös suomalaisten vähentynyt päihteiden käyttö. Se on vähentynyt rajusti erityisesti 2010-luvulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan myös nuoret juovat aiempaa vähemmän. Nuuskankäyttö on selvässä kasvussa, mutta huumekokeilut eivät ole juurikaan lisääntyneet.tupakointi on suorastaan romahtanut. Se onkin yksi syy sille, miksi nuorten elinajanodote on koko ajan pidempi. Myös liikenneturvallisuuden eteen tehty työ kantaa hedelmää. Erityisesti on parantunut lasten tieturvallisuus. Kun vielä vuonna 1997 liikenteessä kuoli jopa yli kolmekymmentä alle 15-vuotiasta, 2010-luvulla monena vuonna ollaan pysytelty alle kymmenessä lapsiuhrissa. Viime vuonna alle 15-vuotiaita kuoli liikenteessä viisi.Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan lähes kaikilla 7–15-vuotiailla nuorilla on jokin harrastus, yleensä liikunnallinen. Ainakin jotakin harrastavien osuus on ollut kasvussa koko vuosikymmenen. Vaikka perinteistä TV:tä katsoo enää kolmannes nuorista, netin kautta tv-ohjelmien ja erityisesti muiden videosisältöjen katsominen on yleistä. Älypuhelin on lähes jokaisella 14-vuotiaalla.Finsex-tutkimuksen mukaan nuorten ”eka kerta” on edessä suunnilleen samassa iässä kuin jo vuosikymmeniä. Pojilla keskimäärin 17-vuotiaina ja tytöillä muutamaa kuukautta aikaisemmin. Kondomia käytetään ensimmäisessä yhdynnässä 65-prosenttisesti. Nuorisoraskaudet ovat parissa kymmenessä vuodessa romahtaneet. 1990-luvun alussa 6 prosenttia 15–25-vuotiaista naisista tuli jossain vaiheessa raskaaksi, nyt enää 3 prosenttia.