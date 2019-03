Kotimaa

Sateet jatkuvat kaikissa olomuodoissa – ajokeli tänään huono lähes koko maassa

17.3. 2:04

Sää Iltapäivällä saapuu uusi sadealue lounaasta.

Sateet jatkuvat sunnuntaina suuressa osassa maata. Lämpötila on melkein koko Suomessa hitusen plussan puolella, ja taivaalta voi Ilmatieteen laitoksen mukaan tulla sekä vettä, lunta että räntää.



Sunnuntain edetessä sateet aluksi vähenevät, mutta iltapäivällä saapuu jo uusi sadealue lounaasta.



Ajokeli on sunnuntaina huono koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Kovan tuulen varoitus on annettu Pohjois-Itämerelle, Ahvenanmerelle ja Selkämeren etelä- ja pohjoisosaan sekä Saaristomerelle.



Maanantai ei näillä näkymin ole tuomassa suuria muutoksia säätilaan.







