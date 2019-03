IS kylässä – seuraa suoraa lähetystä: Nuoret kokoontuvat nuotiolle Pöytyällä

Kotimaa

IS kylässä – seuraa suoraa lähetystä kello 11: Nuoret kokoontuvat nuotiolle Pöytyällä

Sunnuntaina IS kylässä -kiertueella ääneen pääsevät nuoret.





Katso yllä olevalta videolta suoraa lähetystä Pöytyältä!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karnevaalien