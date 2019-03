Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Tervetuloa takaisin, Timo Koivusalo!

Timo tietää: ”Vuosien varrella olen saanut vastata lähes päivittäin kysymykseen: ’Milloin se Tuttu Juttu Show oikein tulee takaisin?’”. Timo Koivusalo ei ole ainoa, joka ei saa olla kansalta rauhassa. Jos ikääntyviä viihdeartisteja on uskominen, päällimmäisenä huolena suomalaisten mielessä R-Kioskeilla ja kauppojen kassoilla on se, mikseivät artistit ole enemmän televisiossa.Juttu Show oli se ohjelma, jossa kaksi höveliytensä liki sadismiksi venyttänyttä isäntää kyseli tunnetuilta pariskunnilta keitäksää mammalle kunnon aamusumpit ja sitten kaikki nauroivat.MTV:n tiedotteessa Koivusalo kertoo kaivanneensa ”hyväntuulisen ja positiivisen tekemisen meininkiä, jossa kaikki tapahtuu tässä ja nyt”, ja nyt kun Tuttu Juttu Show tulee takaisin, enää pitäisi saada Jaajo Linnonmaa juontamaan tv-jumalanpalvelukset, niin kaikkialla olisi hyväntuulinen tekemisen meininki eikä mikään enää satuttaisi.Nykytelevisio on déjà vu tekemässä ikuista paluuta. Tuttu Juttu Show’n lisäksi siellä on edellisiltä vuosikymmeniltä jo Gladiaattorit, Uutisvuoto, Napakymppi, Kymppitonni, Haluatko miljonääriksi, Muumit, Emmerdale, Hercule Poirot, Salatut elämät, Midsomerin murhat, ja ne loput ovat ohjelmia, jotka Spede Pasanen hylkäsi 80-luvulla liian hölmöinä.edellisestä heräävä kysymys on: Mitä sitten?Déjà vu -ohjelmat ovat kovin suosittuja. Niitä katsovat ne, joiden vapaa-aika ei ole vielä degeneroitunut sellaiseksi, että sitä edustaa vuorokauden mittainen suoratoistopalvelusarjan katsominen ja sen paheksuminen, miksei Suomessa tehdä tällaisia ohjelmia, joita kukaan ei katso.Pelkkä hyväntuulisuus ei kuulemma riitä, television tulisi sivistää ja tarjota uusia kulmia siihen, mitä televisio on. Mutta kun televisiolta vaaditaan erilaisia ohjelmia, keille niitä vaaditaan? Niille, jotka eivät niitä katsoisi vai itselle ja samankaltaisille, joille tarjotaan niitä jo muualla? Ei Timo Koivusaloa tarjota kenellekään missään.Eikä television tehtävä ole sivistää. Ylellä voi olla jonkinlainen sivistyksellinen velvoite, mutta se hoituu sillä, kun Tunna sanoo Riku ja Riku sanoo Riku.Ei kannata vaatia vääriltä kohteilta vääriä asioita väärään aikaan, voimat loppuvat väärässä paikassa. Katsojalukujen perusteella television nykytehtävä on pysyä menneisyydessä ja esittää siitä versio, johon unohtua hetkeksi, koska tulevaisuus ahdistaa. Televisio on se, jota kohden sohva osoittaa, kun ei halua katsoa ympärilleen. Jos haluaa jotain muuta, sitä on tarjolla Facebook-ryhmässä Tosi hitaat tv-ohjelmat, jotka sai mussa tunteita aikaan.Tervetuloa takaisin, Koivusalon Timo!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.