Omaishoitajan rankasta urakasta järkyttävän pieni korvaus: Jukka-Pekalle jää muistisairaan äidin hoidosta 334 euroa käteen

Omaishoitajan rankasta urakasta järkyttävän pieni korvaus: Jukka-Pekalle jää muistisairaan äidin hoidosta 334









Jaksaminen on ollut kovilla – elämä ei aina ole helppoa.

Tragedia ajoi kaikkien kunnon koetukselle













Mutta emme me tee tätä rahasta. Ei se olisi mahdollistakaan, koska korvaus ei riitä juuri mihinkään.

Naurettavan pieni korvaus arvokkaasta työstä





Ihmettelen usein miten ihmeessä tässä voisi yksi omaishoitaja pärjätä, kun meitä on kolme.





”Onneksi meitä on tässä kolme, jotka osallistumme hoitotyöhön”