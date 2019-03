Kommentti: Mitähän niille miespuolisille tipuille tehdään?

Kotimaa

Ilmastolakon suhde politiikkaan on sama kuin lapseni kirjoitustyylin suhde oikeakielisyyteen: Tehdään toisella tavalla, ei noudateta vanhempien sääntöjä, mutta sanoma on ja viesti menee perille.

Puhelimeen plingahti pitkä viesti kesken työpäivän. Taustaksi kerrottakoon, että olin tyrmännyt kuopuksen, 14, aikeet osallistua perjantain ilmastolakkoon (s. 2), koska en ollut huomannut hänessä muuta ilmastotietoisuutta.Isosiskon lukiossa rehtorilta tuli lakon salliva viesti, mutta kuopuksen koulussa ilmastolakon ei katsottu oikeuttavan poissaoloon.Olin vedonnut muun muassa siihen, että vaatteita on osteltu ja kinuttu, vaikka tekstiiliteollisuuden ilmastovaikutukset ovat huomattavat. Ilmastoverukkeella ei lintsata, sanoin.”haluisin osallistua siihen lakkoon koska siinä ei oo mitään järkeä että opiskellaan jos meillä ei oo mitään missä käyttää sitä tietoaoon ehkä lähiaikoina ostanu/puhunu enemmän vaatteita mutta suurin osa niistä oli alessa ja tykkäsin siitä yhestä vaan tosipaljon. sit ku halusin ne bootcut-farkut nii sit tein ne ite koska ne maksaa niin paljon mut oon kans käyny kirppareiloon myös Lumin kaa sopinu et syödään vähemmän punasta lihaa. (oon myöski vähentäny kananmunien syömistä koska se ei nyt ihan natsaa mitä joissain mais tehään miespuolisille tipuille)vaan se et meren yleislämpötila on noussu parilla asteella vaikuttaa korallien elämiseen. jos ne kuolee nii siin voi kuolla monta sataa eri lajii sukupuuttookans palmuöljyn käyttö on suuri ongelma ympäristölle koska suurinosa palmuöljysta tuotetaan vastuuttomasti esim polttamalla suuria metsäalueita josta tulee paljon päästöjä ja moni eläin kuolee tai menettää kotinsa”tunneilta ei ehkä kannattaisi ainakaan olla poissa mielenosoituksen takia, mietin. Kyynikkona myös googlasin tekstin varmistaakseni, ettei se ole suoraan joltain Näin ylipuhut äidin -nettisivustolta.Olin kuitenkin salaa tyytyväinen, että lapsi osoitti kaiken henkkamaukka-fudis-tohelluksen keskellä vakaumusta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Ilmastolakon suhde politiikkaan on sama kuin lapseni kirjoitustyylin suhde oikeakielisyyteen: Tehdään toisella tavalla, ei noudateta vanhempien sääntöjä, mutta sanoma on ja viesti menee perille.Nuorten huoli kanavoituu nyt näin, he haluavat tehdä ja vaikuttaa. Asia on äärimmäisen tärkeä. Ehkä meidän aikuisten pitää tuntea häpeää, että lapset toimivat emmekä me.myönnyin. Voit olla poissa, kirjoitan poissaolon selitykseksi ilmastoprotestin ja vastaat seurauksista, jos koulu lätkäisee jälki-istuntoa. Lapsi lupasi kantaa vastuunsa.Voi tosin olla, että seuraukset kolahtavat minuun, huoltajaan. Sitten kannan vastuuni.