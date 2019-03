Näin 15 lasta altistui tuberkuloosille Helsingin Naistenklinikalla: pitkään oirehtinut äiti päästettiin jopa vastasyntyneiden teholle – ”Vakava laiminlyönti”

Kotimaa

Näin 15 lasta altistui tuberkuloosille Helsingin Naistenklinikalla: pitkään oirehtinut äiti päästettiin jopa v

Helsingin

IS tavoitti

HUS:n





Naistenklinikalla synnyttäneellä naisella todettiin tuberkuloositartunta viime viikon perjantaina, ja IS:n tietojen mukaan tuberkuloosi selvisi tarttuvaksi muodoksi maanantaina 11. maaliskuuta.Ilta-Sanomat kertoi ensimmäisenä mediana, että Helsingin Naistenklinikalla on hiljattain synnyttänyt tuberkuloosia sairastava henkilö. Kaikkiaan 15 vastasyntynyttä altistui hengenvaaralliselle tuberkuloositartunnalle.IS:n tietojen mukaan lastensairaalassa ja Naistenklinikalla tutkittiin useiden päivien ajan tuberkuloosia kantaneen äidin lapsen mystisiä kuumeoireita. Myös äiti oireili. Vaikka oireille ei tahtonut löytyä selitystä, perhettä ei eristetty muista vastasyntyneistä.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) mukaan tartuntariski koskee henkilöitä, jotka olivat 27.2.–7.3. Naistenklinikan synnyttäneiden osasto 61:llä ja vastasyntyneiden teho-osastolla.IS:n tietojen mukaan lapsi oli ollut välillä hoidettavana vastasyntyneiden teho-osastolla, jossa myös äiti oli käynyt. Oireista huolimatta heitä ei eristetty edes teho-osastolla.Samaan aikaan osastolla ollut isä hämmästelee, ettei perhettä, jossa tuberkuloositartunta sittemmin havaittiin, eristetty jo useita päiviä jatkuneiden kuumeoireiden takia. Vastasyntyneen isä ei halua esiintyä jutussa nimellään. Hänen mukaansa perhe oleskeli osastolla vapaasti käytävillä ja syömiseen ja juomiseen tarkoitetuissa tiloissa, joita käyttivät myös muut perheet.– Miksi perhettä ei eristetty, jos kuumeoireita on tutkittu useita päiviä? Ja miten on mahdollista, että niinkin kriittisessä paikassa kuin vastasyntyneiden teho-osastolla olleet vauvat ovat voineet altistua? isä hämmästelee ja painottaa, ettei hän syytä asiasta perhettä vaan ihmettelee sairaalan toimintaa.myös helsinkiläisen ensisynnyttäjän, jonka lapsi on 15 tuberkuloosille altistuneen joukossa. Äiti oli ollut lapsensa kanssa teho-osastolla tuberkuloosialtistuksen aikana.– Synnyttämisessä oli muutenkin kaikenlaista hässäkkää, kun jouduttiin teholle. Sitten tulee tämä kaiken lisäksi. Ei kyllä kaipaisi mitään ylimääräistä.Helsinkiläinen ensisynnyttäjä ihmettelee, miten Suomessa voi tapahtua tällaista.– Miten tämä synnyttäjä on voinut mennä äitiysneuvolassa seuloista läpi. Ja miten altistus on päässyt tapahtumaan. Miksi sairaalassa äitiä ja vauvaa ei heti eristetty, hän ihmettelee.Äidille soitettiin maanantaina. Kaikki altistuneet kutsuttiin tutkimuksiin.Altistuneet vastasyntyneet joutuvat syömään kolmen kuukauden ajan antibioottia estolääkityksenä.infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen https://www.is.fi/haku/?query=asko+jarvinen vastasi IS:lle perjantaina iltapäivällä huolestuneiden vanhempien mielissä pyöriviin kysymyksiin.Järvinen vahvistaa IS:n tiedon, jonka mukaan myös vastasyntyneellä on ollut kuumeoireita.– Tuberkuloosin mahdollisuus on selvitettävä. Pikkulapsilla toteaminen on huomattavasti hankalampaa kuin aikuisella. Hän on lastenlääkäreiden hoidossa. Tietojeni mukaan tuberkuloositartuntaa ei ole todettu.Järvinen sanoo, että vastasyntyneillä on toisinaan kuumetta. Heitä ei yleensä sen vuoksi eristetä.– Valtaosa kuumetaudeista ei tartu ihmisestä toiseen. Teho-osastot ovat usein avoimia tiloja. Eristysmahdollisuudet ovat jopa keskimäärin kohtalaisen heikot. Useimmilla teho-osastoilla on yksi eristysosasto tai ei ollenkaan.

Vastasyntynyt siis voidaan viedä infektion takia tehohoitoon, mutta miksi myös kuumeinen äiti on ollut vastasyntyneiden teho-osastolla? Eikö pelkona ole, että infektio tarttuu muihin vastasyntyneisiin?

Oirehtinut

– En osaa ihan tarkkaan sanoa tästä tapauksesta, mutta ilmeisesti ei ole epäilty tarttuvaa hengitystieinfektiota. Influenssapotilaitahan taas ei mielellään päästettäisi sinne, vastaa Järvinen.Järvisen mukaan äidillä on mahdollisesti epäilty keuhkokuumetta, joka ei tavallisesti tartu ihmisestä toiseen.– Se on mitä ilmeisimmin ollut syynä. Tuberkuloosia on ryhdytty epäilemään vasta myöhemmin. Keuhkokuumepotilaita ei sairaalassa tavallisesti eristetä. Se ei kuulosta tavattomalta, ettei suoraan ole ryhdytty epäilemään tuberkuloosia, koska muut syyt ovat hirvittävän paljon todennäköisempiä.äiti oli synnytysosastolla ilman eristystä 27.2.–7.3. Sen jälkeen tuberkuloositartunnan saanut eristettiin.Ylilääkäri Järvinen kertoo, että potilas on edelleen hoidossa.– Eristys kestää vähintään kaksi viikkoa, jonka jälkeen hän ei ole tartuntavaarallinen muille.– Me olemme katsoneet altistusajan, siinä on mennyt noin viikon verran aikaa. Se on huomattavan nopea aika, että ollaan selvitetty, että kyseessä on tuberkuloosi. Yleensä toteamiseen menee kuukausia, Järvinen sanoo.– Onneksi hänellä on ollut sen verran paljon oireita, että asiaa on lähdetty tutkimaan. Vähempioireisena tämä tilanne olisi voinut jatkua pidempään, eikä oltaisi tiedetty tai osattu tuberkuloosia epäillä.

Onko äiti, jolla tartunta todettiin, oleskellut alueilla, joilla tuberkuloosiriski on suuri?





Ylilääkäri

Toisessa

– Asiaa on selvitetty ja meillä on tiedossa matka. En osaa sanoa, onko kyseessä kaikista korkeimman riskin alue, mutta korkeamman riskin alue kuin Suomi. Matkasta on aikaa kuukausia, mutta tuberkuloosi on hitaasti etenevä tauti, sanoo Järvinen.Järvisen mukaan matkaa pidetään todennäköisimpänä paikkana ja syynä tartunnalle.Järvisen mukaan ohjeistus on, että jos odottava äiti on oleskellut pidemmän aikaa riskialueella, pitäisi loppuraskaudessa ottaa keuhkokuva. Hänen tietonsa mukaan tässä tapauksessa keuhkokuvaa ei otettu, koska matka tuli ilmi vasta jälkikäteen.– Se ei ole ollut tiedossa ja matka oli ilmeisesti varsin lyhyt. Edellytyksiä keuhkokuvan ottamiseen ei siis välttämättä olisi ollut. Keuhkokuvia ja kaikkia röntgentutkimuksia tehdään raskausaikana vain äärimmäisessä tarpeessa. Pikkulapsi on hyvin herkkä säteilylle ja sitä vältetään siksi. Tiukat kriteerit täytyy olla, että siihen lähdetään.on sitä mieltä, että sairaalassa on toimittu asianmukaisesti ja ohjeiden mukaan. Infektio-oireilevaa äitiä ja jatkuvasti infektion vuoksi tutkittua lasta siis pidettiin tavallisella vastasyntyneiden perheosastolla ja äidin annettiin mennä myös oireilevana vastasyntyneiden teho-osastolle ilman eristystä.Tästä huolimatta ylilääkäri Asko Järvisen näkemys on, ettei mitään olisi voitu tehdä toisin.– Tämä on hyvin harvinainen tapaus. Vuodessa todetaan 200 tuberkuloositapausta ja niistä noin sata on tartuttavia. Todennäköisyys että, näistä sadasta joku sattuu synnyttämään tartuttavuusaikana on pienen pieni.HUS arvioi riskin tuberkuloosin saamiseksi kaikkien osalta vähäiseksi.– Pidän äärimmäisen epätodennäköisenä, että tästä syntyisi jatkotartuntoja. Riski ei ole nolla, mutta pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, Järvinen toteaa.– Haluan vielä tähdentää, että altistuneet eivät ole millään tavalla vaarallisia. Altistuneillahan ei ole tautia, eli he eivät missään nimessä tartuta ketään tässä vaiheessa.sairaanhoitopiirissä johtavissa lääkäritehtävissä toimiva infektiopuolen asiantuntija arvioi IS:lle, että HUS on vakavasti laiminlyönyt vastasyntyneiden turvallisuuden, kun oirehtivaa perhettä ei ole eristetty.Asiantuntija sanoo, että lähtökohtaisesti infektio-oireinen potilas ei voi liikkua vastasyntyneiden osastolla.– Puhumattakaan teho-osastosta. Vastasyntyneet ovat suurimmassa riskissä minkä tahansa infektion suhteen.Asiantuntija myös kummastelee ylilääkäri Järvisen kommenttia, jonka mukaan keuhkokuume ei tarttuisi ihmisestä toiseen. Oirehtineella äidillä epäiltiin ensin keuhkokuumetta.– Se on täysin virheellinen väite. Kyllä keuhkokuume tarttuu. Olivat ne virus- tai bakteeritauteja, ne tarttuvat pisaratartuntana.Asiantuntija kummeksuu Järvisen väitettä siitä, että HUS ei olisi voinut tehdä mitään toisin.– Heidän nimenomaan olisi pitänyt toimia toisin, eli eristää nämä oireilevat henkilöt.