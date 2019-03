Kotimaa

Helvetin enkeli tilasi Latviasta kymmeniä kiloja dopingaineita

Helvetin enkeleihin kuuluva mies tilasi latvialaismieheltä kymmeniä kiloja dopingaineita ja ehti myydä aineita tuhansien eurojen arvosta ennen kun jäi kiinni, selviää Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden perjantaisesta tuomiosta.Hänet tuomittiin kahdesta törkeästä dopingrikoksesta ja kahdesta lääkerikoksesta kahdeksan kuukauden vankeuteen ja menettämään 18 000 euroa, jotka oli tienannut aineiden myynnillä.Oikeus katsoi, että mies olisi tullut tuomita kahden vuoden vankeuteen, mutta koska hänet on tuomittu viime toukokuussa yhdeksän vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen, tuomiota kohtuullistettiin. Tuomio tuli nyt vuonna 2017 tehdyistä teoista. Helvetin enkelit on todettu useissa lainvoimaisissa tuomioissa järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.Aineet olivat muun muassa testosteronia ja anabolisia steroideja. Esimerkiksi voimailulajeissa dopingaineilla kasvatetaan lihasmassaa ja parannetaan urheilutuloksia. Nuorisotutkimusverkoston mukaan Suomessa on arviolta 3 000–5 000 dopingaineita käyttävää kuntourheilijaa.Jutussa tuomittiin myös neljä muuta miestä ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.