Kotimaa

Jenni Haukio ylistää lakkoilevia nuoria: ”Voiko kansa­kunnalla kallis­arvoisempaa voima­varaa olla”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006035934.html

https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000006036428.html