Kotimaa

Mistä ”kylän äijät” väittelevät huoltoasemalla? Suora lähetys Huutijärven Teboililta lauantaina kello 9.30





Katso otsikon alla olevalta videolta, mistä IS kylässä -kiertueessa on kyse!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivällä