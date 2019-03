Kotimaa

Kommentti: Sipilä ja May saivat oppia kantapään kautta – laki se on pääministereilläkin

Theresa

Juha Sipilän

Sipilä sai oppia, että kaiken maailman dosentteja ja kirjanoppineita pitää pelätä eikä naureskella.

Theresa

Mayn

Moni ihmettelee, miksi Sipilä vetää itsensä vereslihalle. Hänhän on rikas mies, joka ei työtään tarvitse. Moni ei ymmärrä miehen kunniasta mitään.

Sipilän