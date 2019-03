Kotimaa

Jehovan todistajat joutuvat taas armeijaan tai siviilipalvelukseen – tasavallan presidentti vahvisti lain

15.3. 11:56

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään vahvistanut lain Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamista eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta.

Puolustusminiseriön tiedotteen mukaan vapautuslain kumoaminen tulee voimaan 1.4.2019, minkä jälkeen uusia vapautuksia ei ole enää mahdollista hakea.



Jehovan todistajien vapautuslaki on ollut voimassa vuodesta 1987 alkaen ja sen nojalla Jehovan todistajiin kuuluvat asevelvolliset ovat voineet saada vapautuksen varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen suorittamisesta.



Jehovan todistajien erityiskohtelusta heräsi keskustelu, kun Helsingin hovioikeus hylkäsi helmikuussa 2018 syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Mies kertoi pitävänsä syrjintänä sitä, että vain Jehovan todistajilla on mahdollisuus vapautua kokonaan palveluksesta.



Vapautuslaki on nähty ristiriitaisena perustuslain yhdenvertaisvaatimuksen kannalta.