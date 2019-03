Kotimaa

Myllypuron lapsimurhat kietoutuivat Raija Törrösen elämään tavalla, joka ei unohdu – äitien kohtalo oli karu

Siitä ,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myllypurossa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006020062.html

Törrönen

Silloin ei ollut minkäänlaista tukea rikosten uhrien omaisille. Soitin sosiaalitoimeen, mutta sieltä sanottiin, että heillä on liikaa töitä.





Ne

Törrönen

Muistan yhä, kuinka toinen heistä istui hautajaisissa vieressäni ja itki niin paljon tyttöjen kohtaloa.

Törrönen

Siltavuoren

Moni ikäiseni sanoo, että ennen oli kaikki paremmin, mutta ei tosiaankaan ollut.

1990-luvun