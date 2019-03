Kotimaa

Näin paljon halvemmaksi omaishoito tulee Suomelle – katso, mikä on omaishoidon tilanne sinun kotiseudullasi

Kainuussa

Katso alla olevasta grafiikasta oman maakuntasi tilanne.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omaishoito

Auttajia