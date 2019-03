Kotimaa

Viikonloppuna tulee lunta, räntää ja vettä

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajokeli on tänään aamusta alkaen huono Pohjois-Karjalassa ja Oulun yläpuolella aina käsivarteen saakka. Ilmatieteen laitos on antanut alueille varoituksen mahdollisesti vaarallisista ajo-olosuhteista.Huonon ajokelin syynä ovat alueelliset lumisateet, jotka haittaavat liikennettä muun muassa huonontamalla näkyvyyttä.Muuten sää on lauha ja sateinen. Pilvisyys on runsasta ja maan etelä- ja länsiosassa sataa myös räntää tai vettä. Illaksi sateet runsastuvat maan länsiosassa. Etelätuuli on heikkoa.Päivälämpötila on 1–3 astetta, Koillismaalla ja Lapissa -2–1 astetta.Lauantaina sää jatkuu epävakaisena, lumi- ja räntäsateita tulee monin paikoin. Etelä- ja länsirannikolla sataa myös vettä. Päivälämpötila on 1–3 astetta. Poutaisinta sää on Pohjois-Lapissa missä myös pilvipeite voi rakoilla ja lämpötila jää hieman pakkaselle.Sunnuntaina lumi- ja räntäsateita tulee aluksi maan pohjoisosassa, illaksi Länsi-Suomeen uusi sadealue lounaasta. Lunta tai räntää voi sataa sakeasti. Päivälämpötila on 0–3 astetta, Luoteis-Lapissa pakkanen kiristyy 5–10 asteeseen.