Naapuriperhe huudatti hevimusiikkia ja tehtaili kymmeniä perättömiä lastensuojeluilmoituksia – lasku yli 13 000 euroa

Heinolalaisen omakotialueen naapurisopu on ollut vuosikaudet koetuksella aiheettomien lastensuojeluilmoitusten vuoksi.Ilmoitukset ovat olleet täysin perättömiä, mutta ovat aiheuttaneet paljon harmia ilmoituksen kohteeksi joutuneelle nelihenkiselle perheelle.Ilmoitusten perusteella viranomaiset ovat joutuneet tekemään palvelutarvearvioita useita kertoja perheestä. Viranomaisten on ilmoitusten perusteella pitänyt puuttua tilanteeseen, vaikka mitään tosiasiallista tarvetta ei ollut.Perättömien ilmoitusten takana olevan noin 50-vuotiaan pariskunnan motiivi ei selvinnyt, kun Päijät-Hämeen käräjäoikeus käsitteli jutun. Oikeus tuomitsi pariskunnan kunnianloukkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta sakkoihin. Teoista tuli heille kaikkien korvausten kanssa yli 13 000 euron lasku.kiistivät syytteet ja kertoivat olleensa aidosti huolissaan rajanaapurinsa lasten hyvinvoinnista.Pariskunta sorvasi noin 30 ilmoitusta runsaan kahden vuoden aikana. Ne olivat sisällöltään loukkaavia, asiattomia ja perusteettomia. Ne olivat myös halventavia ja solvaavia.Ilmoitusten mukaan kahden pienen lapsen vanhemmat laiminlöivät lastensa hoidon ja vanhemmilla oli alkoholiongelma. Pariskuntaa oli häirinnyt mm. naapurin lapset, jotka omalla pihallaan olivat aiheuttaneet melua.Ilmoituksissa oli halventavia vihjeitä perheen vaimon mielenterveysongelmista ja lääkityksen tarpeesta.kohteeksi joutunut pariskunta kertoi, että häirintä alkoi jo lähes kymmenkunta vuotta sitten. Aluksi häirintä oli huutelua, nimittelyä ja arvostelua.Toistuvilla ilmoituksilla oli monenlaisia seurauksia. Viranomaiset käynnistivät kahden ja puolen vuoden aikana useita perhettä koskevia palvelutarpeiden arviointeja.Myös poliisi sai töitä ja kävi ilmoituksia laatineen pariskunnan kiinteistöllä, koska he aiheuttivat myös muuta häiriötä. Pariskunta huudatti kesäisin soittimiaan häiritsevästi ja asetti ne ikkunoilleen niin, että äänet suuntautuivat suoraan kohti naapureita. He väittivät soittaneensa musiikkia 55 desibelin voimakkuudella, joka on sallitun voimakkuuden rajoissa kaupunkialueella.Poliisit kävivät kerran työntämässä kaiuttimet ikkunalaudalta sisäpuolelle.oli esillä naapurin rouvan lääkärinlausunto, jonka mukaan musiikki auttaa kivunhallinnassa ja auttaa häntä keskittymään. Käräjäoikeus kuitenkin epäili, että paras hoitokeino olisi häiritsevä hevimusiikki kuten AC/DC:n ja Rammsteinin musiikki.Häiritsevä ja kovaääninen musiikki oli aiheena syytteessä, joka koski kotirauhan rikkomista. Oikeus kuuli tallenteita hevimetallimusiikista, jollaisesta omakotialue sai kesällä nauttia päivittäin jopa 5–6 tuntia viitenä, jopa kuutena päivänä viikoittain. Yöksi kovaääniset hiljenivät.Käräjäoikeus totesi, että musiikkia soitettiin vain häiritsemistarkoituksessa ja se rikkoi kotirauhaa.Teon motiivit eivät oikeudessa selvinneet. Joitain viittauksia vanhoista riidoista nousi esille.Oikeudessa oli useita todistajia. Todistajina kuultiin poliiseja ja sosiaaliviranomaisia. Pientaloalueen asukkaille tapaus on ollut kiusallinen ja ainoastaan yksi naapuri suostui todistajaksi.tuomittiin syyttäjän vaatimusten mukaisesti. Molemmat puolisot saivat 60 päiväsakkoa maksettavakseen.Vaimon sakkosumma nousi 360 euroon ja miehen 2 160 euroon. Oikeudenkäyntikuluja tuomitut määrättiin maksamaan 4 665 euroa.Kunnianloukkauksesta pariskunnan on maksettava yhteisvastuullisesti 4 000 euron ja kotirauhan rikkomisesta yhteisvastuullisesti 2 000 euron korvaukset.Häiriön kohteeksi joutunut pariskunta haki lähestymiskieltoa naapurin rouvaa vastaan. Sitä ei oikeus määrännyt, koska metallimusiikki ei ole enää vyörynyt naapurille saakka.Tuomittu pariskunta ilmoitti tyytymättömyytensä oikeuden ratkaisuun, joten ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen ja käsittely jatkuu hovioikeudessa.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun keskiviikkona.