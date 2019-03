Kotimaa

Opettaja löi oppilasta käsivarteen – yli 20 vuoden työsuhteelle dramaattinen loppu

59-vuotias opettaja palveli samaa työnantajaa yli 20 vuotta moitteettomasti. Koko työuralta ei löytynyt mitään huomauttamisen arvoista.Mutta yhtäkkiä työnantaja, Savossa toimiva toisen asteen oppilaitos, joutui kovan paikan eteen. Opettaja oli menettänyt malttinsa ja lyönyt 15-vuotiasta naispuolista oppilasta kesken oppitunnin kämmenellä käsivarteen lokakuun alussa viime vuonna.Oppitunti oli ollut rauhaton, ja opettajalla oli henkilökohtaista kahnausta 15-vuotiaan kanssa. Opettaja huitaisi oppilasta kerran, minkä seurauksena käsivarteen tuli lievä mustelma.Tapaus tuli oppilaitoksen johdon tietoon. Vajaa viikko myöhemmin opettajan virkasuhde muutettiin osa-aikaiseksi. Marraskuun alussa johto päätti pidättää opettajan kokonaan virantoimituksesta esitutkinnan ajaksi.Joulukuussa poliisi ilmoitti, että lievänä pahoinpitelynä tutkittu tapaus etenee syyteharkintaan.– Tämä tieto oli ratkaiseva tekijä, ja päätimme irtisanoa virkasuhteen, oppilaitoksen johdosta kerrotaan IS:lle.– Keskeinen periaatteemme on yksinkertaisesti puhdas nollatoleranssi väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Tämä tapaus täytti kriteerit.Opettajan palvelussuhde päättyy heinäkuussa 2019.Asia eteni lopulta oikeuteen. Opettaja myönsi menettelynsä, mutta toivoi, ettei häntä rangaistaisi.– (Opettaja) on aiheuttamansa rikoksen seurauksena menettänyt 2,5 kuukauden palkan, joka on nettona noin 7425 euroa, sekä yli 20-vuotisen työpaikkansa. (Opettaja) on todennut saaneensa jo riittävästi rangaistusta ja pyytänyt, että lisärangaistuksesta pidättäydytään, käräjäoikeus kirjasi ratkaisuunsa.Vetoomuksesta huolimatta oikeus tuomitsi naisen kuuteen päiväsakkoon lievästä pahoinpitelystä. Sakkoja tuli maksettavaksi 294 euroa.Korvauksia oikeus ei määrännyt maksettavaksi. Osapuolet olivat päässeet keskenään sovintoon ja sopinut korvauksista.Normaalisti lievistä pahoinpitelystä saa 10–40 päiväsakkoa, mutta työpaikan menettäminen ja osapuolten välinen sopimus lievensivät rangaistusta normaalin liukuman alapuolelle.– Näin määräytyvää sakkorangaistusta ei ole pidettävänä kohtuuttomana, oikeus linjasi.Työnantajalle potkujen antaminen ei ollut helppoa.– Asia ei ollut yksiselitteinen, eikä ratkaisusta päätetty yhdellä istumalla. Vähintäänkin paha paikka kaikkien osapuolten kannalta, oppilaitoksen johdosta kerrotaan.