Kolmen auton kolari Kiteellä – autoissa viisi henkilöä

Pelastuslaitos sai hälytyksen puoli seitsemän aikaan illalla.

Joensuuntiellä Kiteen ja Kesälahden välillä on sattunut kolmen auton kolari. Pelastuslaitoksen mukaan autoissa on viisi henkilöä.



Pelastustyöt ovat nyt käynnissä ja käytössä on vain toinen ajokaista.



Pelastuslaitos antaa lisätietoja hieman myöhemmin tänään.