Raiskaus sai teatterikoulun shokkiin: uhri protestoi koululla patjan kanssa

Koulun juhlien jatkoilla tapahtuneella raiskauksella on ollut isot seuraukset teatterialan opiskelijayhteisössä. Tämä ilmenee Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta, jolla 23-vuotiaalle miesnäyttelijälle langetettiin 1,5 vuotta ehdollista vankeutta opiskelijatoverinsa raiskaamisesta.Kolme vuotta sitten tapahtunut rikos päätyi poliisin tutkittavaksi vasta jälkikäteen, sillä uhri itsekin halusi ensin vaieta tapauksesta.Kaikki alkoi helmikuussa 2016 koulun tiloissa järjestetyistä juhlista, joilta joukko ihmisiä lähti erään opiskelijan asunnolle jatkoille. Raiskauksen uhriksi joutunut nainen ja teosta tuomittu mies olivat mukana seurueessa.Kaikki olivat humalassa. Nainen kertoi oikeudessa, että asunnolla 23-vuotias ehdotti seksiä, alkoi riisua häntä ja yritti saada kätensä vaatteiden alle. Tuossa vaiheessa naista ei kuitenkaan pelottanut, koska paikalla oli muitakin ihmisiä.Sitten suurin osa väestä poistui. Paikalle jäivät kolmistaan uhri, 23-vuotias mies ja asunnon haltija, opiskelijanainen. He menivät nukkumaan samalle patjalle.Naisen kertomuksen mukaan mies kouri ja ahdisteli häntä ja tunkeutui sormin hänen sisäänsä. Myöhemmin yöllä hän heräsi kertomansa mukaan siihen, että mies yritti tunkeutua sisään peniksellään. Mies käpälöi myös asunnon haltijaa, joka kuitenkin kääntyi ja nukahti.Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että mies oli vastoin kiistoaan tunkeutunut sisään ainakin sormin. Teko täyttää raiskauksen tunnusmerkistön.yritti soittaa uhrille seuraavana päivänä ja laittoi WhatsApp-viestin, jossa pyysi anteeksi käytöstään. Mies viestitti, että häntä hävettää ja ahdistaa se, mitä hän muistaa.He sopivat keskenään, ettei asiasta puhuta kenellekään. Uhri kertoi oikeudessa, että hän itse yritti ensin olla kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hän oli ollut onnellinen pääsystään opiskelijayhteisöön eikä halunnut suututtaa miestä, jolla oli paljon kavereita.Uhri joutui mukaan samaan produktioon raiskaajansa kanssa. Nainen toivoi, ettei mies hakeutuisi hänen viereensä eikä kommentoisi häntä.Nainen koki masennusta, univaikeuksia, painajaisia, levottomuutta, iho-oireita. Lopulta hän koki, että oli sovitun vastaisesti pakko puhua. Noin puoli vuotta tapahtuman jälkeen hän kertoi asiasta naiselle, jonka asunnossa rikos oli tapahtunut.Uhri teki myös raiskauksesta kertovan näytelmän. Oikeudessa nainen kertoi, että syksyllä 2017 levinnyt kansainvälinen #MeToo-kampanja lisäsi hänen painettaan ja pahaa oloaan. Niinpä hän viimein kertoi asiasta myös koulussa.Kurssi oli shokissa, kuvaili yhteisön reaktiota asunnon haltija. Häntä kuultiin oikeudessa todistajana.Koulun johto tarjosi uhrille kriisiapua. Teosta epäilty mies erotettiin oppilaitoksesta vuodeksi.mies kuitenkin palasi kouluun. Protestiksi uhri kulki koulussa patjan kanssa. Protesti oli suunnattu koulun johdolle, joka salli miehen paluun. Uhri oli toivonut, ettei hänen tarvitsisi opiskella samassa koulussa.Mies itse kiisti syytteen oikeudessa. Hän sanoi, ettei työntynyt millään naisen sisään. Hänen mukaansa nainen ei myöskään selkeästi kieltänyt koskettelua.Koko teatteriala on miehen mukaan saanut tietää tapauksen ympärillä velloneista huhusta. Hän kertoi menettäneensä useita töitä ja ystäviä, yhteisön hylänneen hänet. Osa opiskelijoista ei paluun jälkeen halunnut enää olla hänen kanssaan tekemisissä.Oikeudessa kuultiin toisena todistajana erästä naista, joka on sekä uhrin että syytetyn miehen ystävä. Todistajalle mies oli sanonut tehneensä väärin ja ymmärtäneensä jälkikäteen, kuinka vakavasti uhri asian otti.oikeudessa esitettiin myös uhrin ja miehen välistä WhatsApp-viestittelyä. Miehen syyllisyyden puolesta puhuivat oikeuden mukaan muun muassa seuraavat viestit, jotka vaihdettiin marraskuussa 2016:Nainen: ”Ainii, kysyit josku tapahtuko sen sormijutun lisäksi muuta. Jossain vaiheessa yritit työntää mun sisään muutakin, mutta se tilanne katkes koska kipu säpsäytti. Nyt tiedät pääkohdat jos et muista. Tää piti viel saada ulos. Ei mul muuta.”Mies: ”Okei! Hyvä, kun kerrot, nii ei jää mitään roikkumaan. En oikein tiedä mitä sanoa, kamalaa. Olen todella pahoillani edelleen ja enemmän. Mutta hyvä kun sanoit!”Vielä elokuussa 2017 nainen viestitti miehelle, ettei kanna mitään kaunaa ja ettei hänen tarkoituksensa ole näytelmällään aiheuttaa pahaa oloa miehelle.Marraskuussa 2017 eli pian maailmanlaajuisen #MeToo-kampanjan alkamisen jälkeen nainen kuitenkin lähetti miehelle viestin, jossa mainittiin ”raiskasit mut”. Nainen kirjoitti: ”Tää on stressaavaa aikaa koska nää asiat on muutenkin pinnalla. Yritän vaan minimoida sen stressin että pysyy pakka kasassa. Siksi oli otin nyt yhteyttä.”jälkeen tapaus eteni poliisin tutkittavaksi. Syyte miestä vastaan nostettiin syksyllä 2018.Käräjäoikeuden tuomio annettiin tänään torstaina. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Helsingin hovioikeuteen.