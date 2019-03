Kotimaa

Hätkähdyttävä havainto verensokerista voi jopa ennustaa, kenellä on alttius väkivaltaisuuteen

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oheisella videolla kerrotaan suomalaisesta rikollisuudesta.





Geenitason





Elämme

Väkivallan hyväksyttävyys on vähentynyt vuosikymmenestä toiseen. Nuorten ja lasten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota enemmän kuin koskaan aiemmin.





Suomalaisen





Verensokerista

Ruotsi-Suomessa saatettiin jättää tappaja rankaisematta, jos hänen katsottiin olleen mielenhäiriössä. Sitä vastoin tappajan omaisia saatettiin sakottaa, koska he eivät olleet vartioineet häntä kunnolla.





Jos





Kenestä