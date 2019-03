Kotimaa

Alaikäiset eivät voi jatkossa solmia avioliittoja poikkeusluvallakaan 14.3. 15:15

Aikaisemmin alle 18-vuotiaat ovat voineet avioitua poikkeusluvan turvin.

Avioliittolain mukaan oikeusministeriö on voinut erityisestä syystä myöntää alle 18-vuotiaalle luvan avioitua, mutta nyt tästä menettelystä luovutaan.



Muutoksen taustalla on tarve huolehtia lapsen edusta.



Lainmuutos tulee voimaan kesäkuun alusta.



Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna perjantaina.