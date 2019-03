Kotimaa

Isänpäivästä tuli virallinen liputuspäivä

14.3. 15:11

Valtioneuvosto on hyväksynyt liputusasetukseen muutoksen, jonka myötä isänpäivästä tulee Suomessa virallinen liputuspäivä.

Aikaisemmin isänpäivä oli vakiintuneiden tapojen mukaisesti kalenteriin merkitty liputuspäivä, mutta valtion virallisen liputuspäivän asema siltä on puuttunut.



Isänpäivän asema on siis ollut vähäisempi kuin äitienpäivän, joka on virallinen liputuspäivä. Muutoksella ero äitien- ja isänpäivän liputuskäytäntöjen välillä poistuu.