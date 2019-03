Kotimaa

Näyttelijä tuomittiin opiskelijatoverinsa raiskauksesta

Nuori miesnäyttelijä raiskasi Helsingin käräjäoikeuden mukaan naispuolisen opiskelutoverinsa koulun tiloissa järjestettyjen juhlien jatkoilla. Käräjäoikeus tuomitsi miehen vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen raiskauksesta.Lisäksi mies tuomittiin maksamaan uhrille korvauksia 3 000 euroa kärsimyksestä, 2 000 euroa tilapäisestä psyykkisestä haitasta, 800 euroa kivusta ja särystä sekä 630 euroa terapiakuluista.Rikos tapahtui helmikuussa 2016. Koulun tiloissa järjestettyjen juhlien jälkeen erään opiskelijanaisen asunnolla oli järjestetty jatkot, joihin uhri ja tuomittu mies osallistuivat.Syytteen mukaan mies käytti hyväkseen unessa ja humalassa olleen naisen puolustuskyvyttömyyttä. Hän oli riisunut naisen farkkushortseja ja työntänyt sormensa tämän sisään estelyistä huolimatta. Myöhemmin yöllä nainen kertomansa mukaan heräsi siihen, että mies yritti tunkeutua peniksellä hänen sisäänsä.Mies kiisti tunkeutuneensa naisen sisään ja kertoi ymmärtäneensä, ettei nainen halua seksiä hänen kanssa.Käräjäoikeudessa kuultiin todistajina tapahtuma-asunnon haltijaa ja erästä osapuolten yhteistä ystävää, joka oli jälkeenpäin puhunut asiasta molempien kanssa. Lisäksi todisteina oli miehen jälkikäteen uhrille lähettämiä WhatsApp-viestejä.Käräjäoikeus piti uhrin kertomusta uskottavana siltä osin, että mies oli vastoin hänen tahtoaan ja hänen nukkuessaan ainakin sormin tunkeutunut uhrin sisään. Teko täyttää käräjäoikeuden mukaan raiskauksen tunnusmerkistön.Rangaistuksen pituutta harkitessaan oikeus otti huomioon sen, että mies on rikoksen johdosta ollut vuoden erotettuna korkeakoulusta ja menettänyt työtilaisuuksia.Tuomittu mies on näytellyt muun muassa näkyvässä roolissa eräässä suomalaisessa lastenelokuvassa. Myös uhri on teatterialalla, mutta hän ei ole näyttelijä. He ovat opiskelleet samassa oppilaitoksessa.