Lääkäri sanoi Karille, 42, sanat, jotka olivat kuin ”lyönti pesäpallomailalla päähän” – oireet eivät olleetkaan närästystä

Kotimaa

Lääkäri sanoi Karille, 42, sanat, jotka olivat kuin ”lyönti pesäpallomailalla päähän” – oireet eivät olleetkaa

Parikymppinen sai odottamattoman uutisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





20 vuotta myöhemmin elämä muuttui taas





















Apupumppu tuli sydämen avuksi









”En edes muista, milloin on ollut näin hyvä olo”





Suomen rajojen ulkopuolelle ei saa lähteä









”Pienet murheet eivät jaksa painaa”

Yllä olevalla videolla Kari kertoo, mitä hän on vaikeuksien keskellä oppinut elämästä.