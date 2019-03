Ruokamyrkytykset johdattivat ravintolan kauhukeittiöön – tämä näky Kouvolassa yllätti jopa kokeneen viranomaisen: ”Kaikki pielessä”

Kotimaa

Ruokamyrkytykset johdattivat ravintolan kauhukeittiöön – tämä näky Kouvolassa yllätti jopa kokeneen viranomais

Ravintoloiden terveysrikokset tulevat tarkempaan syyniin

Päällisin puolin kaikki oli kunnossa. Neljä päivää aiemmin avattu intialainen ravintola Kouvolassa näytti siistiltä, ja pienet kömpelyydet palvelussa saattoi laskea kokemattomuuden piikkiin.”Ruoka oli yllättävän mautonta ollakseen intialaista. Olimme vähän pettyneitä, ja tuskin olisimme menneet sinne uudestaan”, muistelee lahtelainenPaljärvi oli syyskuisena maanantaina 2017 Kouvolassa koulutuksessa ja kävi työkavereidensa kanssa lounaalla uudessa ravintolassa.Se oli virhe. Illalla koko lounasseurue kärvisteli erittäin voimakkaan ruokamyrkytyksen kourissa, ja seuraava vuorokausi kului ankaran oksentelun ja ripuloinnin merkeissä.Paljärvi teki seuraavana päivänä Kouvolan terveysviranomaisille tapauksesta ilmoituksen, ja ilmoituksia tekivät myös muut ravintolassa syöneet.Asiasta kuultuaan Kouvolan ympäristöterveyspäällikkölähti välittömästi tarkastamaan ravintolaan.Paikka oli ennestään tuntematon, sillä ravintoloitsijat eivät olleet tehneet toiminnan aloittamisesta lain edellyttämää elintarvikehuoneistoilmoitusta.Keittiöstä löytyi arkivaatteisiin pukeutunut ja paljain jaloin pelkissä varvassandaaleissa töitä tehnyt kokki. Keittiö oli likainen ja haiseva, vaikka toiminta oli vasta alkanut.Ravintolassa oli Pyötsiän mukaan tehty kaikki klassiset ruokienkäsittelyvirheet. Esimerkiksi raakoja lihoja ja kasviksia säilytettiin sekaisin, samoin raakaa ja kypsää lihaa.Kylmiössä oli harmaassa nesteessä haisevaa naudanlihaa, joka henkilökunnan mukaan oli otettu sulamaan viisi päivää aiemmin. Ravintola oli edelleen aikeissa käyttää lihan ruoaksi.Pakastimessa oli kertaalleen sulaneelta näyttäneitä lihapakkauksia, ja pakastimen reunat olivat ruskeassa töhnässä.Kylmiön vihertävässä kastikkeessa oli valkoista homekasvustoa. Hometta oli myös marinoiduissa ja paistetuissa kananpaloissa, joita vielä edellisenä päivänä oli tarjottu asiakkaille.Laboratoriotutkimuksissa ruoasta löytyi suuria määriä Clostridium- ja stafylokokki-bakteereja.Puhtaita kattiloita ja niiden kansia säilytettiin likaisella lattialla.Keittiössä ei ollut lainkaan saippuaa tai käsipyyhepaperia, ja siivousvälineitä säilytettiin henkilökunnan vessan etutilassa pitkin lattioita.Henkilökunnan pukukaapeille alakertaan oli vaikea päästä, sillä portaikon blokkasi pakastin.– En ole kymmenen vuoden aikana koskaan törmännyt vastaavaan. Siellä oli kaikki pielessä, eikä ollut muuta vaihtoehtoa kuin määrätä ravintola kiireellisesti suljettavaksi, sanoo Pyötsiä.Terveysviranomaiset tekivät asiasta poliisille tutkintapyynnön, ja asia eteni käräjille.Intialaisen ravintolan perustaneet kolme ulkomaalaistaustaista miestä pyörittivät bisnestä osakeyhtiön kautta. 1978 syntynyt hallituksen puheenjohtaja oli kokkina, 1992 syntynyt mies tarjoilijana ja 1991 syntynyt hoiti hallintoa.Kokki kertoi esitutkinnassa tulleensa valituksi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sen vuoksi, että yksi miehistä oli mustalla listalla eli tiettävästi liiketoimintakiellossa ja toisen viisumi Suomeen oli päättymässä.Miehet kiistivät tahallisen rikoksen ja vetosivat huolimattomuuteen. Kokki muun muassa väitti, ettei ollut huomannut jääkaapin johdon olleen irti.Maaliskuun alussa 2019 Kymenlaakson käräjäoikeus langetti kokille ja tarjoilijalle ehdollisen 20 päivän vankeusrangaistuksen tahallisista terveysrikoksista. Kolmas mies sai sakkorangaistuksen.Lisäksi miehet tuomittiin maksamaan viidelle ruokamyrkytyksen saaneelle ansionmenetys- ja muita korvauksia 20–220 euroa.Episodin jälkeen yrittäjät korjasivat viranomaisten listaamat puutteet ravintolassaan ja avasivat sen uudelleen. Ravintola kuitenkin sulkeutui jälleen pian.Yhtiölle on kertynyt maksamattomista laskuista useita maksuhäiriömerkintöjä.Kouvolan intialaisravintolan tapaus eli vankeusrangaistuksen tuomitseminen ravintoloitsijalle terveysrikoksesta edes ehdollisena on hyvin harvinaista.Toisaalta Kouvolan terveysrikos oli lajissaan harvinaisen vakava, sanoo lakimiesRuokavirastosta.Ravintolatoiminnassa havaituista elintarvikehygieniaan liittyvistä rikkomuksista ei kovin usein tehdä tutkintapyyntöjä, ja elintarvikealaan liittyviä terveysrikostuomioita on toistaiseksi vähän.– Perinteisesti elintarvikevalvontaviranomaiset ovat tehneet tutkintapyyntöjä poliisille todella harvoin, vaikka edellytyksiä olisi ollutkin, sanoo Brotherus.Viime vuosina viranomaisyhteistyö on hänen mukaansa tiivistynyt, ja tutkintapyyntöjä tehdään paljon aiempaa useammin. Vertailukelpoisia tilastotietoja terveysrikostuomioiden määristä tai tuomioiden tasosta ei kuitenkaan ole vielä saatavilla.Kouvolassa tutkintapyyntö tehtiin Brotheruksen mukaan erityisen nopeasti, ja asia eteni vauhdikkaasti esitutkinnasta ja syyteharkinnasta tuomioistuimeen.Terveysrikos-nimikkeen alle kuuluvat usean eri lainsäädännön vastaiset teot, joilla aiheutetaan vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle kuten esimerkiksi elintarvikkeiden tai kulutustavaroiden käsittelymääräysten rikkominen tai terveysvaaraa aiheuttavien aineiden maahantuonti.