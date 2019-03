Kotimaa

Suomi osallistuu kahteen suureen sotaharjoitukseen Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin maa- ja ilmavoimien pääsotaharjoitukset pidetään ensi ja sitä seuraavalla viikolla maan pohjoisosassa. Suomi on mukana isolla joukolla molemmissa harjoituksissa, joista ilmavoimien FVÖ 19 myös lennetään osin Suomen alueella.Maavoimien Northern Wind 19 -harjoituksen päävaihe alkaa maanantaina Norlannissa aivan Suomen rajan takana. Ruotsiin hyökkäävää vihollista harjoituksessa esittää Norjan armeijan prikaati, jota vahvistavat Yhdysvaltain ja Britannian merijalkaväen sotilaat.Hyökkäystä pysäyttämässä on puolestaan ruotsalainen prikaati, jonka tukena on suomalainen pataljoona panssarivaunuineen.Northern Windiin osallistuu kaikkiaan 10 000 sotilaista, joista suurin osa – 7 000 – tulee Ruotsin rajojen ulkopuolelta. Suurin ryhmä ovat 4 600 norjalaista, suomalaisia mukana on yli 1 500.Suomen harjoitusjoukot ovat pääosin Panssariprikaatista, Jääkäriprikaatista, Kainuun prikaatista ja Porin prikaatista. Ne siirtyvät Suomesta Ruotsiin teitä ja rautateitä pitkin viikonlopun aikana. Joukkojen siirrot saattavat aiheuttaa ruuhkaa teillä ja Tornion rajanylityspaikalla, jota kehotetaan välttämään joukkojen siirtymisaikoina.Loppuviikosta pyörähtää käyntiin ilmavoimien Flygvapenövning (FVÖ) 19, johon osallistuu Suomesta 8–12 Hornet-hävittäjää sekä helikoptereita. Harjoituksen punainen eli vihollispuoli pitää tukikohtanaan Rovaniemeä, josta operoi Hornetien lisäksi myös Ruotsin Gripeneitä. Suomen ilmavoimien koneita nähdään myös puolustavalla eli sinisellä puolella. Nämä koneet on sijoitettu Ruotsin Kallaxiin.