Kotimaa

Kansanedustajaksi pyrkivällä HUS:n ex-pomolla uusi virka HUS:lla: 1,913 h/viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=lauri+tanner

https://www.is.fi/haku/?query=miksi+viranhoitomaarays+ei+ole+ollut+julki+missaan,+vaikka+hus+kertoo+avoimesti+muista+nimityksista%3F

https://www.is.fi/haku/?query=kun+on+tyosopimus,+onko+silloin+mahdollista+kayttaa+hus:n+sahkopostia%3F