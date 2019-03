Kotimaa

Poliisi paljasti laajan asuntomurtosarjan Etelä-Suomessa – kodeista hävisi koruja, rahaa, elektroniikkaa...

Hämeen poliisi on paljastanut 30 asuntomurron sarjan. Asiaa on tutkittu törkeinä varkauksina.Poliisi epäilee, että nuoret virolaismiehet veivät taloista koruja, rahaa, elektroniikkaa ja omaisuutta, joka oli helppo ja nopea ottaa mukaan.Anastettu omaisuus on kuljetettu tekojen jälkeen laivalla Viroon. Pääosin anastettu omaisuus on jäänyt kateisiin.Epäillyt rikokset tapahtuivat viime vuoden heinä-marraskuun välisenä aikana Kanta-Hämeen alueella sekä Etelä- ja Länsi-Suomen poliisipiirin alueilla. Rikoksista epäillyt miehet ovat tutkintavankeudessa. Miehillä ei ole merkittävää entistä rikostaustaa Suomessa.Poliisi epäilee, että kohteita on tarkkailtu etukäteen. Kun omistajat eivät olleet enää kotona, on asuntoihin murtauduttu. Asia on siirtynyt nyt syyttäjälle syyteharkintaan.