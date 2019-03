Kotimaa

Mies yritti keskeyttää viidennellä kuulla olevan vaimonsa raskauden törkeällä tavalla Torniossa – "Apua, autta

Pariskunta ehti jo kertaalleen erota väkivaltaisuuden takia, mutta he palasivat yhteen, kun nainen huomasi olevansa raskaana.Pariskunta meni lopulta naimisiin vuoden 2017 syksyllä, jolloin he olivat seurustelleet noin vuoden. Avio-onnea ei kauaa kestänyt.Paria viikkoa myöhemmin vihainen aviomies meni vaimonsa asunnolle, syytti häntä valehtelusta ja otti sormuksensa pois. Mies sanoi, ettei hän halunnut avioliittoa, eikä lasta. Mies sanoi, että hän tulisi naisen kanssa lääkäriin, jotta lapsi otettaisiin pois. Pelästynyt vaimo meni veljensä luokse yöksi.Seuraavana päivänä nainen palasi Torniossa sijaitsevalle asunnolleen ystävättärensä kanssa. Mies oli edelleen vihainen ja hän huusi vaimonsa ystävälle.puolusti ystäväänsä, jolloin mies kimpaantui. Alkoi hirvittävät teot.Mies potkaisi raskaana ollutta vaimoaan vatsaan. Vaimo yritti paeta, mutta mies sai hänet eteisessä kiinni ja laittoi kätensä naisen kaulan ympärille sekä suun eteen. Nainen sai avattua ulko-oven, mutta hän kaatui rappukäytävän lattialle – osittain liukastumisen ja miehen työntämisen takia.Tämän jälkeen mies potkaisi maassa maannutta naista 3 kertaa vatsaan, löi nyrkillä 3 kertaa vatsaan sekä potkaisi kerran polvella vatsaan. Viidennellä kuulla raskaana ollut nainen piti käsiään vatsansa päällä, sillä hän yritti suojella vauvaa.– Ottaen huomioon, että teko on kohdistettu raskaana olevaan naiseen, on tekotapaa pidettävä julmana, käräjäoikeus totesi.päättyi, kun nainen huusi apua ja naapuri avasi oven.– Apua, auttakaa, se tappaa minut, nainen oli huutanut naapurin mukaan.Tämän jälkeen mies meni takaisin asuntoon, huusi ”sitten sinä” ja potkaisi vaimonsa ystävää vatsaan. Hän lennähti lattialle. Vaimo pyysi lopulta naapuria soittamaan poliisit paikalle.Oikeuden mukaan miehen pahoinpitelyn tarkoituksena oli nimenomaisesti naisen raskauden keskeyttäminen. Tästä syystä hän syyllistyi kahden pahoinpitelyn lisäksi törkeään laittoman raskauden keskeyttämisen yritykseen. Vaimo sai itse nirhaumia ja mustelmia, mutta sikiölle ei tullut minkäänlaisia vammoja.– Se, että raskaus ei ole keskeytynyt, eikä myöskään muita komplikaatioita ole aiheutunut, on johtunut vain sattumanvaraisista seikoista, käräjäoikeus totesi.käräjäoikeus tuomitsi miehen kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Miestä ei oltu aiemmin tuomittu rikoksista, minkä takia tuomio oli ehdollinen.Mies joutuu maksamaan naiselle 2 000 euron kipu- ja kärsimyskorvaukset. Oikeuden viime joulukuussa antama tuomio ei jäänyt kuitenkaan lainvoimaiseksi, sillä mies valitti asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Mies vaatii syytteiden kumoamista.mukaan naisen mustelmat tulivat, kun nainen itse kaatui lattialle. Mies väittää myös, että nainen olisi rimpuillut, kun hän yritti nostaa naista rappukäytävän lattialta.– Asianomistaja (vaimon) ja asianomistaja (vaimon ystävän) kertomuksia pahoinpitelyn osalta ei voida pitää uskottavina. Asianomistajat ovat hyviä ystäviä keskenään ja he ovat tarkoituksellisesti kertoneet tapahtumista virheellisesti poliisille ja käräjäoikeudelle.– Ilmeisenä syynä tähän on ollut kostaa (miehen) ja (naisen) suhteen päättyminen, joka on ollut tiedossa jo tapahtuma-aikaan, miehen hovioikeuteen jättämässä valituksessa lukee.laitettiin vireille vuoden 2017 lokakuussa, ja pariskunta tuomittiin avioeroon viime vuoden kesäkuussa.Nainen vaatii miehen valituksen hylkäämistä perusteettomana.– On perusteetonta ja ainakin loukkaavaa väittää tarkoituksellista tapahtumien virheellisestä kertomisesta poliisille ja käräjäoikeudelle, naisen Rovaniemen hovioikeuteen jättämässä vastauksessa lukee.Syyttäjän pitää toimittaa oma vastauksensa ensi viikon maanantaihin mennessä. Mies on nykyään 27-vuotias.