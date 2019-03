Kotimaa

Suomen etsityimpiin kuuluva rikollinen jäi kiinni Marbellassa – poliisi kiittää vihjeistä

Keskusrikospoliisi julkaisi jokin aika sitten listan kahdeksasta Suomen etsityimmästä henkilöistä. Yksi tälle listalle kuuluneista on nyt jäänyt kiinni.

