Vuokko, 76, hakattiin kuoliaaksi hoivakodissa – aggressiiviset vanhukset aiheuttavat ongelmia: ”Enemmän sääntö kuin poikkeus”

Vuokko, 76, hakattiin kuoliaaksi hoivakodissa – aggressiiviset vanhukset aiheuttavat ongelmia: ”Enemmän sääntö

76-vuotias Vuokko https://www.is.fi/haku/?query=vuokko pahoinpideltiin kuoliaaksi hoivakodissa, Ylen MOT-ohjelma kertoi maanantaina. Vuokon pahoinpiteli hoivakodin toinen asukas, joka tiedettiin jo ennalta aggressiiviseksi. Henkilökunta oli jo kuukausien ajan pelännyt, että mies vakavaksi vaaraksi muille asukkaille.Tapaus on äärimmäinen, mutta pienempää aggressiota toisia asukkaita kohtaan esiintyy hoivakodeissa jatkuvasti.– Melkein voisin väittää, että se on enemmän sääntö kuin poikkeus, nimettömänä esiintyvä hoivakodin johtaja sanoo.Hänen johtamassaan hoivakodissa tilanteet eivät ole johtaneet mihinkään suukopua pahempaan. Tilanteista on selvitty puhumalla, ja lääkäri on tarttunut tehokkaasti ongelmiin.Joskus asukkaiden huoneiden ovia joudutaan silti lukitsemaan, jotta nämä eivät harhailisi aggressiiviseksi tiedetyn asukkaan huoneeseen. Uhkaavimmissa tilanteissa on soitettu hätänumeroon.kantautuu silloin tällöin epäilyjä siitä, että asukas on joutunut toisen pahoinpitelemäksi.Usein omaiset tuovat asian ilmi muiden seikkojen ohella, kun kantelevat huonosta hoidosta, ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen https://www.is.fi/haku/?query=eine+heikkinen kertoo.Osalla ikääntyneistä muistisairaista on hyvinkin vaikeita käyttäytymisen häiriöitä, joihin voi liittyä aggressiivisuutta, Valviran ylijohtaja Markus Henriksson https://www.is.fi/haku/?query=markus+henriksson toteaa.Ja muistisairaiden määrä kasvaa.– Suurin osa muistisairauspotilaista ei ole mitenkään aggressiivisia, mutta vääjäämätön tosiasia on, että tietty osa on. Tämä on yhä merkittävämpi potilasryhmä, Henriksson sanoo.Hän puhuu ilmiöstä yleisellä tasolla eikä ota kantaa Vuokon tapaukseen.Yksi keino käytöshäiriöiden lieventämiseen olisi hänen mukaansa laadukkaampi lääkehoito, ja siinä saadaan melko usein hyviä tuloksia lyhyessäkin ajassa.Siksi Henrikssonin mukaan tarvitaankin ennen kaikkea niin sanottuja psykogeriatrisia intervallihoitopaikkoja. Ne ovat lyhytaikaisen hoidon paikkoja, joissa tarkistetaan potilaan lääkitys ja terveydentila kokonaisuudessaan. Sen jälkeen potilas voi palata hoitokotiin.hoitopaikoissa taas tarvitaan osaavaa henkilökuntaa seuraamaan suunnitelmallisesti hoidon toimivuutta ja muiden potilaiden kohdalla toteuttamaan lääkkeetöntä hoitoa. Nyt osaaminen ei kaikissa yksiköissä riitä, Henriksson sanoo.Paraskaan hoito ei auta kaikkia. Jäljelle jää joukko potilaita, jotka tarvitsevat vaativan psykogeriatrisen hoidon sairaalapaikkoja.

