Kotimaa

Media-alan yrittäjää epäillään satojen tuhansien eurojen talousrikoksista

Media-alan yrittäjää epäillään useista talousrikoksista ja muista rikoksista, joiden rikosvahinko on noin 370 000 euroa, kertoo Helsingin poliisi.Yrittäjän edustaman yhtiön toiminnassa epäillään törkeää velallisen epärehellisyyttä, törkeää velallisen petosta sekä törkeää kirjanpitorikosta.Poliisi epäilee, että yhtiöstä on luovutettu ilman hyväksyttävää syytä varoja noin 100 000 euroa, mikä on pahentanut sittemmin konkurssiin asetetun yhtiön maksukyvyttömyyttä. Yhtiön edustajan epäillään antaneen yhtiön yrityssaneerausmenettelyssä väärää tai harhaanjohtavaa tietoa. Poliisi epäilee myös, että yhtiön kirjanpitoa on laiminlyöty kolmentoista kuukauden ajan ennen konkurssia ja että tositeaineistoa on hävitetty tai kätketty.Yrittäjän epäillään kolmesta törkeästä petoksesta ja yhdestä törkeästä kavalluksesta. Hänen epäillään erehdyttäneen yksityishenkilönä käymissään lainaneuvotteluissa lainan antajaa maksukyvystään ja saaneen näin noin 200 000 euroa. Lisäksi hänen epäillään anastaneen toisen edustamansa yhtiön varallisuutta noin 65 000 euron arvosta.Epäilty kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen.Yrittäjän velkaepäselvyyksistä tehtiin tutkintapyyntö poliisille jo syksyllä 2015. Syksyllä 2016 yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja teki poliisille toisen tutkintapyynnön samaan henkilöön ja asiakokonaisuuteen liittyen. Tämän jälkeen poliisi kertoo aloittaneensa varsinaisen esitutkinnan yhtiön sekä yrittäjän henkilökohtaiseen toimintaan liittyvistä rikosepäilyistä.