Keskiviikko on aurinkoinen, perjantaina iskevät sateet

Keskiviikkona sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen 13.3. 7:46

Sää Keskiviikkona sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen.

Aamulla tuuli on heikkoa ja pakkanen on kireää. Lännessä pilvisyys lisääntyy ja kaakkoistuuli voimistuu. Illalla länsirannikolle leviää lumisateita, torstaiyönä lumisade leviää muualle maan länsiosaan.



Päivälämpötila on lounaassa nollan ja kahden pakkasasteen välillä, muualla maan etelä- ja keskiosassa 2 – 5 pakkasastetta, maan pohjoisosassa 5 – 10 pakkasastetta. Yölämpötila vaihtelee lounaan nollan tienoilta pohjoisen 10 – 15 pakkasasteeseen.



Torstaina Suomeen leviää lounaasta lumisateita, päivällä idässä on vielä poutaa ja monin paikoin selkeää. Lounaassa tulee sään lauhtuessa vettä ja räntää. Päivälämpötila on lännessä 0 – 2 astetta, idässä nollan ja kolmen pakkasasteen välillä, pohjoisessa pääosin 3 – 8 pakkasastetta.



Perjantaina sää on pilvistä ja maan keskiosassa sataa lunta ja räntää, etelässä räntää tai vettä. Pohjoisessa tulee paikallisia lumikuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän parista plusasteesta pohjoisen nollan vaiheille.







