Mikä ihmeen MCAS? Tästä järjestelmästä kohistaan nyt – pudonneilla Boeing-koneilla ainakin yksi yhteinen tekijä

Mikä ihmeen MCAS? Tästä järjestelmästä kohistaan nyt – pudonneilla Boeing-koneilla ainakin yksi yhteinen tekij

Ethiopian





Airlinesin sunnuntaina Addis Abeban lähellä pudonneella lennolla ja lokakuun lopussa Lion Airin Jakartan lähellä Indonesiassa pudonneella koneella on ainakin yksi yhteinen tekijä.Molemmissa pudonneissa lennoissa on viitteitä siitä, että lentokoneissa olisi ollut vikaa korkeusohjausjärjestelmän MCAS-toiminnossa.Toiminto tarkkailee lentokoneen kohtauskulmaa, eli siiven ja ilmavirran suunnan välistä suhdetta. Jos kulma nousee liian suureksi, toiminto päättelee koneen olevan vaarassa sakata. Sakkauksessa siiven nostovoima katoaa. Jos MCAS aktivoituu, se pyrkii laskemaan koneen nokkaa muuttamalla korkeusperäsimen asentoa trimmaamalla sitä.Molempien lentojen tekniset tiedot viittaavat siihen, että lentokoneiden tietokone luuli lentokoneen olevan hurjassa nousussa, vaikka todellisuudessa ne syöksyivät alaspäin. Virheellisen tiedon vuoksi MCAS-järjestelmä saattoi yrittää painaa koneen nokkaa alas, vaikka lentäjät yrittivät tehdä juuri päinvastoin.157 kyydissä ollutta ihmistä kuolivat, kun Nairobiin matkalla ollut Ethiopian Airlinesin kone syöksyi viime viikonloppuna maahan. Lion Airin turmassa kuoli puolestaan 189 ihmistä. Molemmissa turmissa konetyyppinä oli Boeingin uusi 737 MAX 8.Boeing vahvisti maanantaina, että se aikoo tehdä ohjelmistopäivityksen 737 MAX 8 -mallin koneisiin tulevien viikkojen aikana.Yhtuö ei sanonut, liittyykö päivitys Ethiopian Airlinesin turmaan. Tiedotteessa kuitenkin välitettiin yhtiön surunvalittelut kuolonuhrien omaisille.Boeing ilmoitti Lion Airin onnettomuuden jälkeen, että ”se on kehittänyt jo kuukausien ajan lennonohjausjärjestelmän ohjelmistopäivitystä, jonka tarkoituksena on tehdä jo ennestään turvallisesta koneesta vieläkin turvallisempi”.Boeingin 737-koneet ovat kuljettaneet lentomatkustajia jo vuosikymmenten ajan, kilpaillen Airbusin 320 -koneperhettä vastaan.