Kotimaa

Sää selkenee – nähdäänkö ensi yönä revontulia etelässä asti?

Auringosta 8. maaliskuuta lähtenyt koronan massapurkaus ei Ilmatieteen laitoksen mukaan https://ilmatieteenlaitos.fi/revontulet-ja-avaruussaa ole vielä saavuttanut Maata, vaan on mahdollisesti myöhässä ja saapuukin vasta tiistaina.Uusin ennuste lupaa sään selkenevän, joten jos revontulia esiintyy, on niitä keskiviikon vastaisena yönä hyvä mahdollisuus bongata. Ilmatieteen laitoksen tuoreimman ennusteen mukaan revontulien todennäköisyys on Suomen etelä- ja keskiosissa kohtalainen.– Sää näyttää selkeältä, mutta mittareiden mukaan taivaalla ei ole ainakaan vielä suurta lupausta revontulille. Vielä ei siis voi sanoa, että revontulia olisi ainakaan Etelä-Suomessa asti näkyvissä, Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan revontuliryhmän valokuvauksen vastuuhenkilö Emma Bruus https://www.is.fi/haku/?query=emma+bruus kertoo.– Kun tilanne on kiikun kaakun, kannattaa seurata Ilmatieteen laitoksen Auroras now -sivustoa http://aurorasnow.fmi.fi/public_service/ . Hyvä yleisohje maan etelärannikon asukille voisi olla se, että jos sivuston taulukossa aktiivisuustaso näyttää punaiselta, kannattaa varautua kuvausiltaan. Jos taas näkymä on vihreä, voi jäädä kotiin nukkumaan.Sivusto tarjoaa myös lähes reaaliaikaista taivaskamerakuvaa koko maasta. Kuvista näkee, kuinka kauas etelään revontuliovaali ulottuu.

Onnistuuko valokuvan ottaminen ja videon kuvaaminen kännykkäkameralla?

