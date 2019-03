Kotimaa

WSJ: Yhdysvallat painostaa Saksaa sulkemaan kiinalaisen Huawein pois 5g-verkoistaan

Yhdysvallat

Huawei

uhkaa rajoittaa tiedustelutiedon jakamista Saksan kanssa, ellei Saksa sulje kiinalaista verkkoyhtiötä Huaweita pois tulevien 5g-verkkojen rakentamisesta, kertoo Wall Street Journal.Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat suoraan varoittaa liittolaistaan rajaamaan yhteistyötä Huawein ja muiden kiinalaisten yhtiöiden kanssa.Yhdysvaltojen suurlähettiläs Berliinissä suosittelee kirjeessä Saksan hallitukselle, että 5g-verkkojen rakentamisessa voitaisiin kiinalaislaitteiden sijasta käyttää Nokian, Ericssonin tai Samsungin teknologiaa.on maailman suurin teleliikennelaitteiden valmistaja ja yksi maailman suurimmista älypuhelinbrändeistä Samsungin ja Applen ohella. Huawei on lisäksi yksi avainpelaajista 5G-teknologian tuomisessa markkinoilla.Yhdysvallat on painostanut liittolaisiaan siihen, että nämä rajoittaisivat Huawein pääsyä 5G-verkostoihin, sillä Yhdysvaltojen mukaan Huawei muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle. Yhdysvaltojen mukaan Kiina voi käyttää laitteita muiden maiden vakoilemiseen.Huawei on kiistänyt, että sen laitteet olisivat uhka kansalliselle turvallisuudelle.Huawei ilmoitti aiemmin maaliskuussa haastavansa Yhdysvallat oikeuteen, koska maa on kieltänyt liittovaltion virastoja ostamasta yhtiön tuotteita ja palveluita. Huawei katsoo laitteidensa käytön rajoittamisen olevan perustuslain vastaista